قصة انتحار فتاة معارضة اغتصبها الأمن الإيراني

المواطن - وكالات

كشفت مواقع كُردية إيرانية معارضة، عن صور خاصة لفتاة من أهالي مدينة كرمانشاه غرب البلاد، قالوا إنها انتحرت إثر اغتصابها في سجون الأمن.

واعتقلت الاستخبارات الإيرانية الفتاة قبل خمسة أسابيع تقريباً، حيث ذكر موقع “مروفايتي” الكُردي الناشط في قضايا حقوق الإنسان، أن مهديس مير قوامي وهي مهندسة معمارية، انتحرت بعد خروجها من السجن مباشرة حيث قام رجال الأمن في مدينة كرمانشاه بالاعتداء عليها واغتصابها أثناء فترة الاعتقال.

كما قالت مواقع إيرانية أخرى إن الأمن الإيراني كان قد استدعى المهندسة الكردية في 24 يناير الماضي، إلى مبنى الاستخبارات في مدينة كرمانشاه لمدة يومين لتخرج بعدها وتنتحر منهية حياتها التي لم تتعد العقد الثالث.

ونشر موقع “هنكاو” الكُردي تقريراً مفصلاً عن حادثة مهديس مير قوامي التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفا أن مير قوامي انتحرت عن طريق ابتلاع كمية كبيرة من الأقراص المنومة.

وحذر الأمن الإيراني أسرة الفتاة الكردية من الكشف عن الجريمة وأسباب انتحار مير قوامي وتجنب التطرق لتفاصيل الحادثة وهو ما أدى إلى التأخير عن إعلان وفاتها بسبب الاغتصاب، حسب النشطاء الإيرانيين الأكراد.