قصة مصورة : حفل غرفة مكة بمرور70عاما على تأسيسها

قصة مصورة : حفل غرفة مكة بمرور70عاما على تأسيسها

2017/02/24
الساعة 6:30 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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حفل غرفة مكة بمرور70عاما ‫(120057245)‬ ‫‬
المواطن - تصوير : عبدالله المقبل

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