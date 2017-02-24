2017-02-24 ziad الرئيسيةالسعودية اليوم قصة مصورة : حفل غرفة مكة بمرور70عاما على تأسيسها قصة مصورة : حفل غرفة مكة بمرور70عاما على تأسيسها 2017/02/24 الساعة 6:30 صباحًا - فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم 460 0 طباعة المواطن - تصوير : عبدالله المقبل "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً بالفيديو.. هيئة السوق المالية توافق على طرح 7 شركات في #السوق_الموازية الأحد المقبل تيوب المواطن شاهد.. سيارة طائشة تصدم فتاتين وتفر هاربة بالفيديو.. طائرة تكافح الأعاصير للهبوط في مطار هيثرو بلندن بالفيديو.. لحظة اصطدام بوينج 727 بالأرض .. هل كان اختباراً؟ بالفيديو.. لحظة اقتحام القوات العراقية مطار الموصل بالفيديو.. 150 إطفائي يكافحون حريقًا هائلاً في سيدني غرائب 7 كواكب تشبه الأرض.. هل يمكنك العيش فيها؟ حادث مذهل بالفيديو.. إطار سيارة طائش يطيح برجل في البرازيل 11 سراً لا يعرفها المسافرون جواً.. رقم 8 مفاجأة! مريضة أمريكية تمسك قلبها بيديها.. كيف ذلك؟! بالفيديو.. هذا ما فعله الحارس البدين في مباراة فريقه ضد آرسنال فيسبوك تكنولوجيا هاتف آبل الجديد بدون طفرة تكنولوجية تعاون جديد مايكروسوفت ولينكد إن جوجل توقف بيع رخص “سيرش المواقع” 3 مفاجآت لآبل في مؤتمرها الصحفي المنتظَر 5 مزايا لا تعلمها عن يوتيوب -