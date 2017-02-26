قصة مصورة.. رحلة الملك من الرياض وحتى كلمة “المحبة” في ماليزيا

المواطن - الرياض

زيارة حملت من الود والتعاون الكثير والكثير، وجعلت يوم الأحد، لن يُنسى في ذاكرة تاريخ ماليزيا، حيث حلّ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ضيفًا عليها بعد أن غادر مساء السبت، المملكة، رغبةً منه في تعزيز وتطوير علاقات المملكة في المجالات كافة مع الدول الشقيقة والصديقة، واستجابةً للدعوات الموجّهة لمقامه الكريم.



وتهدف زيارة الملك المقرّرة لكلٍ من: “ماليزيا، والجمهورية الإندونيسية، وسلطنة بروناي دار السلام، واليابان، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية المالديف، والمملكة الأردنية الهاشمية” إلى لقاء قادة تلك الدول لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث بدأ الملك الجولة بماليزيا.



وكان في استقبال الملك لدى وصوله مطار كوالالمبور الدولي رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبد الرزاق، ووزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، وعدد من المسؤولين الماليزيين.



وبعدها، توجّه خادم الحرمين الشريفين في موكبٍ رسمي إلى مقر البرلمان الماليزي، ولدى وصوله ساحة الاستقبالات الرسمية بالبرلمان، كان في استقباله جلالة السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا.



وبعدها، عُزف السلام الملكي السعودي والوطني الماليزي، كما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبًا بمقدم خادم الحرمين الشريفين، وبعدها، استعرض الملك سلمان حرس الشرف، ثم عُزف السلامان الملكي السعودي والوطني الماليزي.



وعقب ذلك، صافح خادم الحرمين الشريفين كبار المسؤولين الماليزيين، كما صافح جلالة ملك ماليزيا أصحاب السمو الأمراء، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لخادم الحرمين الشريفين.



ثم غادر الملك المفدى البرلمان الماليزي متوجهًا إلى المقر المعد لإقامته .

وفي حفل عشاء , تسلّم أرفع وسام من ملك ماليزيا، محمد الخامس سلطان كيلانتين، تقديرًا لدوره في دعم العلاقات بين الدولتين.



وحضر مراسم استلام الوسام رئيس وزراء ماليزيا، وزوجته، وعدد من كبار ومسؤولي ماليزيا، والضيوف المرافقين لخادم الحرمين الشريفين.



وألقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كلمةً في أثناء تشريفه حفل العشاء الذي أقامه ملك ماليزيا تكريمًا له، مساء اليوم، قال فيها:

“بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الجلالة السلطان محمد الخامس

ملك ماليزيا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نود أن نعرب لجلالتكم عن شكرنا وتقديرنا لحكومة وشعب ماليزيا الشقيق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وعن سعادتنا بالمستوى المرموق الذي وصلت إليه العلاقات والتعاون بين بلدينا في جميع المجالات، وتطلّعنا إلى الارتقاء بها وتعزيزها بما يخدم مصالحنا المشتركة، ونؤكد أن المملكة العربية السعودية تقف بكل إمكاناتها وراء القضايا الإسلامية عمومًا، ونحن على استعدادٍ دائم للمساعدة والتعاون مع بلدكم الشقيق في أي جهد أو تحرك يخدم قضايا المسلمين.

وفي الختام، أرجو من الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.. إنه سميع مجيب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

وبعدها، تناول الجميع طعام العشاء.



