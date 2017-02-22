2017-02-22 ziad الرئيسيةالسعودية اليوم قصة مصورة .. لقاء رجال الأعمال مع وزيري التجارة والاستثمار والمالية في مجلس الغرف السعودية قصة مصورة .. لقاء رجال الأعمال مع وزيري التجارة والاستثمار والمالية في مجلس الغرف السعودية 2017/02/22 الساعة 11:47 مساءً - فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم 210 0 طباعة المواطن- تصوير: عبدالله المقبل "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً هادي: معركتنا مزدوجة مع قوى الظلام قال الرئيس اليمني عبد ربه هادي، اليوم، إن تيوب المواطن شاهد.. شاب يوجّه رسالته باكيًا أمام قبر والدته: إذا فات الفوت ما ينفع الصوت بالفيديو.. أراد اكتشاف مَن هشّم واجهة محله الزجاجية فكانت الصدمة شاهد .. نمور سيبيرية تطارد طائرة بدون طيار ويمسكون بها بالفيديو.. #ساهر عمان يراقب السرعة وهو يمشي على الطريق بالفيديو.. حليمة بولند تتهم شاباً بالتحرش وهذا تبرير المتهم غرائب حادث مذهل بالفيديو.. إطار سيارة طائش يطيح برجل في البرازيل 11 سراً لا يعرفها المسافرون جواً.. رقم 8 مفاجأة! مريضة أمريكية تمسك قلبها بيديها.. كيف ذلك؟! بالفيديو.. هذا ما فعله الحارس البدين في مباراة فريقه ضد آرسنال ناسا تكشف عمّا وراء النظام الشمسي فيسبوك تكنولوجيا واتس آب تطلق ميزة جديدة تشبه سناب شات أخيرا.. تيليجرام يفعل ميزة ينتظرها الملايين حوّل أموالك عبر فيس بوك “ماسنجر”! بالخطوات.. حوّل هاتفك الآيفون إلى عدسةٍ مكبرة ميزة جديدة من جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد -