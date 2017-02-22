قصة مصورة .. لقاء رجال الأعمال مع وزيري التجارة والاستثمار والمالية في مجلس الغرف السعودية

قصة مصورة .. لقاء رجال الأعمال مع وزيري التجارة والاستثمار والمالية في مجلس الغرف السعودية

2017/02/22
الساعة 11:47 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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لقاء رجال الأعمال مع وزيري التجارة ‫(35455495)‬ ‫‬
المواطن- تصوير: عبدالله المقبل

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