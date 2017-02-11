قصة “نخلة” والد ناصر القصبي.. ماتت يوم مات

المواطن - عبد الرحمن دياب

تحدث الفنان ناصر القصبي عن موت نخلة ركزها والده في منزله، وذلك يوم وفاة والده، في واقعةٍ أثارت استغراب الكثيرين.

وكتب القصبي في تغريدةٍ له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن والده ركز له نخلة قبل 20 عامًا في منزله، موضحًا أنه -ناصر- لم يكن يهتم بها، إلّا أن والده هو الذي كان يرعاها ويهتم بها، بل كان يعاتبه على إهماله لها، وأنه في أيامه الأخيرة وقبل وفاة والده، بدأ يلاحظ ميلًا في تاجها، وكلّما وهن والده زاد ميولها، وفي يوم وفاته، قال له المزارع: “ماتت النخلة.. لا إله إلّا الله”.