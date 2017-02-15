قيادات تعليمية يقدمون العزاء لذوي الطالبة “حلاء”

المواطن - عمر عريبي - جازان

قدمت رئيسة الشوون التعليمية بنات بصامطة اريجكرشمي ومساعداتها مساء اليوم التعازي لذوي الطالبة “حلاء” حيث دعتالكرشمي الله ان يتغمد الفقيدة ووالدها بواسع رحمته وان يغفر له. وكانتمدير مدرسة الموسم للبنات التحفيظ والعام عائشة الموينع ومساعدتها أملعريبي ومشرفة النشاط وافية عريشي ومسؤلة التوعية الاسلامية عواطفعداوي بالوقوف على وضع الطالبات في مستشفى الموسم العام بعد وقوعالحادث ومواسات أُسر الطالبات والتخفيف من مصابهن.

وكان اهالي مركز الموسم قد أدى اليوم بعد صلاة عصر اليوم صلاةالجنازة على قائد مدرسة متوسطة وثانوية الموسم خالد علي عريبي وطفلتة”حلاء ” في جامع الموسم الوزاري بحضور عدد كبير من زملاء وذويالفقيد والقيادات التعليمية والمسئولين بجازان .