قيادي في الخطوط السعودية يُربك رحلة داخلية بسبب تصرف الطيار الإنساني مع راكبة مسنة !

المواطن _ وليد الفهمي_ جدة

تسبّب أحد الشخصيات القيادية بشركة الخطوط السعودية في إرباك إحدى الرحلات الداخلية .

وتعود التفاصيل، التي حصلت عليها “المواطن” إلى يوم 17 نوفمبر 2016 وتحديداً بالرحلة رقم 1033 والمتجهة من الرياض إلى جدة، إلى قيام القيادي بالشركة برفع صوته وتحويل الرحلة إلى ساحة للشجار وتهديد الركاب وتجول بالطائرة؛ مما تسبب في إرباك كافة الموجودين والسبب مُسنة لا حول ولا قوة لها.

وكشف مصدر خاص لـ “المواطن” أنه قبل مغادرة تلك الرحلة حضر أحد الركاب للكابتن يطلب تحويل المسنة تقديراً لظروفها الصحية للدرجة الأولى مع إحدى بناتها، الأمر الذي وافق عليه الكابتن دون تردد لدواعٍ دينية وإنسانية بحتة.

وبعد إقلاع الرحلة، حضرت إحدى المضيفات للكابتن حاملة بطاقة تعريفية لأحد المسؤولين بالشؤون التجارية بالخطوط السعودية، وأكدت له، وهي في حالة خوف وارتباك، أن المسؤول، تحدث إليها بشكل غير لائق وبعصبية شديدة بعد نقل المسنة إلى الدرجة الأعلى.

وأضاف المصدر أن المسؤول قام بتهديد كافة مَن في الرحلة من موظفين بالتحقيق معهم ومعاقبتهم بسبب ترفيع تلك المسنة وبرفقتها ابنتها للدرجة الأولى.

وقال المصدر إن المسؤول قام، وبكل أسف، بإرباك المسافرين والطائرة، كما قام أيضاً بتصوير عدد من الركاب و التفتيش الجزء الخلفي من الطائرة.

وأضاف أنه بعد هبوط الطائرة توعد الكابتن بالمساءلة بقوله: “الكابتن سيدفع كل الترقيات من راتبه” وبعد عدة أيام، قام ذلك المسؤول بإحالة 3 مضيفين إلى التحقيق مع كف اليد عن العمل لعدد متفاوت من الأيام، وكذلك التحقيق مع الكابتن الذي انتهى أمره بالخصم عليه من الراتب 14 يوماً وتحمله قيمة الترفيع للمُسنة وابنتها.

“المواطن” بدورها عرضت كافة التفاصيل على المتحدث باسم الخطوط منصور البدر، إلا أنه لم يرد ولم يُجب على الاستفسار إلى لحظة نشر الخبر .

وهنا لابد من الوقوف على آخر السطر، هل كانت جميع الأخبار حول تقدير الخطوط لركابها مجرد أخبار لا صحة لها؟!