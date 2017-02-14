قياس يبدأ التسجيل في #اختبار_التحصيل_الدراسي للبنات

المواطن – شريف النشمي – الرياض

أعلن مركز قياس عن بدء التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي للبنات الأسبوع المقبل.

وقال قياس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ‏⁧‫موعد التسجيل في ⁧‫اختبار التحصيل الدراسي‬⁩ (للبنات) سيكون بداية الأسبوع المقبل.

وقال مركز قياس إنه لمزيد من التفاصيل حول الاختبارات يمكن زيارة الموقع من خلال الرابط التالي هنا

يذكر أن مركز قياس يقدم العديد من الاختبارات منها اختبار القدرات العامة ( باللغة العربية واللغة الإنجليزية ) واختبار التحصيل الدراسي ( باللغة العربية واللغة الإنجليزية ) واختبار القدرات العامة للجامعيين واختبار كفايات اللغة الإنجليزية ( STEP ) واختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية ( EPT)

كما يقدم قياس اختبار اللغة العربية المقنن لغير الناطقين بها واختبار كفايات المعلمين والمعلمات الجدد.

اختبار الإرشاد السياحي ( المرشد العام ومرشد المناطق ) ومقاييس الكشف عن الطلبة الموهوبين وذوي الإبداع ومقياس اختيار المحققين والادعاء العام واختبار القيادة المدرسية ( الإدارة المدرسية – الإشراف التربوي – الإرشاد الطلابي ) غيرها.