قيمة أبل تتجاوز 700 مليار دولار

المواطن – وكالات

ارتفعت أسهم أبل إلى أعلى مستوى أمس الاثنين، إذ ارتفع سهم الشركة الأمريكية 0.9 فى المائة ليغلق عند سعر 133.29 دولار، متجاوزاً أعلى إغلاق سجله والذي بلغ 133.00 دولار يوم 23 فبراير 2015، لتصبح قيمة شركة أبل السوقية نحو 699 مليار دولار، وفقاً لـ”ديلي ميل”.

وتراهن صناديق الاستثمار إلى حد كبير على أبل منذ الأشهر الأخيرة، إذ بدأ المستثمرون الشعور بالمزيد من الأمل بعودة أبل إلى أمجادها الأولى، لترتفع أسهمها مرة أخرى وتبلغ النتائج القياسية التي كانت تحققها من قبل، إذ كان يبلغ سعر السهم 134.54 دولار فى أبريل من عام 2015.

وأصبح المستثمرون أكثر إقبالاً على شراء السهم تحسباً لنماذج آيفون الجديدة المتوقع الكشف عنها في سبتمبر المقبل، والمتوقع أن تستقطب الكثير من الطلب.