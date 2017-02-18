كارتيرون يوضح مفتاح فوز النصر على الأهلي!

المواطن ـ محمد سلام



تابعت صحيفة “المواطن” تصريحات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي النصر، عقب فوز فريقه أمام الأهلي بهدفين دون رد في الجولة الـ 19 من دوري جميل، حيث أكد أن الفوز جاء مستحقًا، وأنه فخور بأداء لاعبيه العالي خلال اللقاء.

وأوضح كارتيرون: “3 نقاط مستحقة لنا، فخور جدًا بالأداء القتالي من الفريق، وسعيد أيضًا بمستوى اللاعبين في هذا اللقاء.. قُمنا بالاحتفاظ بالكرة أطول فترة ممكنة، وكذلك التنظيم في وسط الملعب، وكان لهذا دور في تحقيق الفوز على الأهلي”.

وتابع: “عرفنا أن مفتاح الفوز مع الأهلي أن نكون منظّمين بشكلٍ جيد وقوي، واضطررنا إلى تغير تكتيك الفريق في آخر المباراة، لأن الأهلي وجد مساحات يلعب بها، لذلك، غيرنا التكتيك”.

وأشار مدرب النصر: “من الجيد أن يكون لديك فريق يحل المشاكل دون الحاجة لتدخل المدرب، فخور جدًا باللاعبين، وجماهير النصر، والأمير فيصل بن تركي، والأكثر من ذلك، أنا فخور بروح النصر الموجودة”.

ورفع النصر رصيده إلى 41 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا بانتظار مباراة الاتحاد والشباب، مساء السبت، بالرياض.