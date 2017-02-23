كارثة.. مادة مسرطنة في بعض أنوع “البسكويت!

المواطن - وكالات

قدم خبراء التغذية في جامعة باريس تحذيرات إلى الآباء والأمهات الشباب من مادة “الأكريلاميد” المسرطنة التي تكون موجودة بمستويات مرتفعة عن ما تم تحديده من قبل المنظمة الأوروبية للصحة في بسكويت الأطفال والرضع في فرنسا، بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة تشينجنج ماركت للأسواق المتعثرة.

وحلل المسئولون في إدارة عدد من الشركات الفرنسية المصنعة للبسكويت 25 نوعاً من البسكويت المخصص للأطفال عثر على هذه المادة التي صنفتها منظمة الصحة العالمية على كونها مادة مسرطنة ليصل تركيزها يصل إلى 1.226 ميكروجرام في الكيلو وكانت القيمة العظمى التي حددتها المنظمة الأوروبية هي 200 ميكروجرام وذلك في أنواع معينة من البسكويت.