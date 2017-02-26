كبار العلماء: اللهم وفق خادم الحرمين لما فيه خير دينه وشعبه وأمته

كبار العلماء: اللهم وفق خادم الحرمين لما فيه خير دينه وشعبه وأمته

2017/02/26
الساعة 9:00 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم, زيارات ملكية
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الملك يصل ماليزيا

المواطن – الرياض

قالت هيئة كبار العلماء، عبر حسابها على “تويتر”: وفق الله خادم الحرمين الشريفين لما فيه خير دينه وشعبه وأمته، وحفظه في حله وترحاله، وجمع به كلمة المسلمين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وصل منذ قليل للعاصمة الماليزية كوالالمبور في إطار جولة يقوم بها في المنطقة، رغبة في تعزيز وتطوير علاقات المملكة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات الموجهة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتشمل الجولة كلاً من: ماليزيا، وإندونيسيا، وسلطنة بروناي، واليابان، والصين، والمالديف، والأردن.

 

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