كبار منتجي الدواجن يتدارسون في الرياض تحدّيات الصناعة محلّيًا وعالميًا

المواطن ـ الرياض:

ناقش عدد من ممثلي كبرى شركات الدواجن بالمملكة، في اجتماع استثنائي بمدينة الرياض، التحديات والصعوبات التي تواجه هذه الصناعة محلياً وعالمياً، وسبل علاجها، بغية الوصول بالإنتاج المحلي إلى ما يطمئن المواطن والمسؤول على مستقبل الأمن الغذائي بالمملكة.

وتناول المجتمعون، في حضور ممثلين لوزارة التجارة ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الاقتصاد والتخطيط، طبيعة أسواق الدواجن المتغيرة، وتأثير حركة الاقتصاد العالمي والمحلي على هذا النوع من الصناعات الغذائية.

وأقرّوا عدداً من التوصيات، التي كان من أبرزها: تشكيل لجنة وطنية لتطوير قطاع الدواجن. كما ناقش المجتمعون سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الدواجن وأجهزة الدولة ذات العلاقة من أجل توحيد الجهود لتحقيق رؤية السعودية 2030، بحيث تغطي هذه الصناعة الغذائية الحيوية 60% من احتياجات السوق المحلية بحلول عام 2020 وصولا لنسب أعلى وحتى الاكتفاء الذاتي بإذن الله.

ومن جانبه، أوضح ممثل شركة المراعي في الاجتماع زياد العتيبي أنَّ “الهدف من هذه الاجتماعات هو بناء خطوط تفاهم مشتركة بين المنتجين الكبار في سوق الدواجن بالمملكة تحقيقاً للمصلحة الوطنية المتمثلة في تأمين الفرص المناسبة للوصول إلى أمن غذائي مستقر ومستدام”.

وأبرز العتيبي أنَّ “ممثلي الشركات كانوا على درجة كبيرة من الوعي الاقتصادي والموازنة المستنيرة ما بين حاجات شركاتهم الخاصة والشعور الوطني المسؤول”.