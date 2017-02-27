كبسولة إلكترونية تراقب حالتك الصحية عبر الهاتف

المواطن – وكالات

ابتكر باحثون كبسولة إلكترونية تحتوي على مجسات لقياس مؤشرات الجسم الحيوية وجمع معلومات طبية من الجهاز الهضمي وإرسالها في الحال إلى الهواتف الذكية.

وأطلق الباحثون على الكبسولة اسم “سيلفر بوليت” وتشحن طاقتها من أحماض المعدة عندما تتفاعل مع “بطارية ليمون”، تحتوي على حامض الستريك، لتبدأ بالشحن عند ملامستها لطرف الكبسولة المصنوع من معدن الزنك.

وقد تمت إزاحة الستار عن هذا الابتكار في أكبر مؤتمر علمي تنظمه مدينة ولاية بوسطن الأميركية.

وقال الباحث في معهد ماساشوستس لصحيفة ديلي ميل البريطانية إن “هذه الكبسولة يمكنها المكوث في الجهاز الهضمي لأسابيع ترسل خلالها معلومات دقيقة عن الحالة الصحية للمريض”.

وصممت الكبسولة بشكل يمنعها من إحداث انسداد في القنوات الهضمية، حيث يأمل الأطباء أن يسهم تناول الكبسولة مرة شهرياً في طريقة وصف العلاج للمرضى حسب تطور حالتهم الصحية.