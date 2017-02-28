كتبت “لا للعنف ضد المرأة” فاعتقلها أمن الملالي !

المواطن - وكالات

قالت وكالات حقوقية إيرانية أمس الإثنين إن الناشطة في مجال حقوق المرأة، فرزانة جلالي، تم اعتقالها على يد الأمن الإيراني في مدينة كرمانشاه غرب البلاد، مؤكدة أن مكان احتجاز جلالي لايزال مجهولا.

ونقل موقع “دويتشه وله” الألماني عن موقع “يبدار زني” أنه تم اعتقال الناشطة الكردية في مجال حقوق المرأة الأسبوع الماضي من قبل جهات أمنية إيرانية أثناء مراجعتها إلى إدارة السجلات بمدينة كرمانشاه، دون استدعاء رسمي.

وأوضح الموقع أن جلالي ذهبت إلى إدارة السجلات في المدينة بعد تلقيها مكالمة هاتفية لاستكمال وثائق ملفها لكن تم القبض عليها من جانب الأمن بعد وصولها للإدارة.

ونشرت الناشطة الكردية الإيرانية على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي صورة من كف يدها مكتوب عليه “لا للعنف ضد المرأة”.