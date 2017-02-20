كحيلان: جماهير النصر هي الأولى.. ولا أحد يتوقع ما سنفعل!

المواطن ـ محمد سلام

أكد الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، أنه سيطلب حكامًا أجانب لإدارة جميع مباريات الفريق في الفترة المقبلة، مطالبًا جماهير العالمي بمساندة الفريق بكل قوة خلال الفترة المقبلة، ومشددًا على أنها الأولى في السعودية من ناحية الوفاء.

وجاءت تصريحات كحيلان على هامش توقيع النصر عقد شراكة مع “إنفينيتي” حتى نهاية الموسم، لتصبح بذلك سيارة نادي النصر الرسمية، حيث قال رئيس النصر: “أطالب جماهير النصر في كل المملكة وخاصة في الرياض.. حضوركم مهم جدًا لتحفيز نجومكم ودعمهم”.

وتابع: “حضور الجماهير في المباريات الصغيرة أهم بالنسبة لنا من الكبيرة، حيث إن اللاعبين يحتاجون التحفيز في كل وقت.. جماهير النصر هي الأولى في الوفاء، وليس ذلك لأنني نصراوي، لكن هذا ما يراه الجميع.. اتركوا من يحاول التأثير وساندوا نصركم”.

وزاد: “ما حدث من جماهير النصر في 2014 آمل أن يتكرر هذا العام ليكون للنصر ما كان في تلك الفترة.. هناك من يحاول التأثير على جماهير النصر في مواقع التواصل.. اتركوا من يحاول التأثير، وساندوا نجومكم وفريقكم في الملعب”.

وأشار الرئيس النصراوي: “كل شيء في نادي النصر جائز.. سواءً إبقاء لاعب، أو مغادرة لاعب، أو التوقيع مع لاعب.. في أي وقت يمكن أن يوقع النصر مع أي لاعب.. سواءً في فترة تسجيل أو غيره.. في نادي النصر لا تتوقع ما قد نفعل”.

وحول البيان الصادر لتوضيح فرحته بعد هدف النصر الثاني في شباك الأهلي خلال المباراة الماضية في دوري جميل، ذكر الأمير فيصل: “أعلم بأنه لم يكن هناك داعٍ لبياننا بالأمس حول فرحتي، لكن تم إصداره لأننا نحترم رمز نادي الأهلي وجماهيره الكبيرة”.