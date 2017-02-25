كسوف حلقي للشمس غدًا.. وهذا ما ستشاهده المملكة

المواطن - واس

تشهد أجزاء من العالم يوم غد – بمشيئة الله – كسوفًا حلقيًا للشمس غير مشاهد في المملكة، وذلك بسبب وقوع القمر في منطقة الأوج، وهي أبعد نقطة له عن الأرض، ليبدو الحجم الظاهري له أصغر من الشمس، وتظهر الشمس على شكل حلقة مضيئة محيطة بالقمر، في حين ستشهد المملكة كسوفًا جزئيًا عام 1441هـ.

وأوضح ذلك لـ”واس” رئيس قسم العلوم الفلكية بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتور حسن بن محمد عسيري، مفيدًا بأن الكسوف الحلقي يمكن رصده في أجزاء من إفريقيا، وتشيلي، والأرجنتين، والمحيطين الهادئ والأطلسي، بينما يرى الكسوف الجزئي في أجزاء من إفريقيا، والمحيط الأطلسي، والقطب الجنوبي، والمناطق الجنوبية من جنوب أمريكا.

وقال: “إن المملكة العربية السعودية ستشهد -بمشيئة الله- كسوفًا جزئيًا في النصف الأول من عام 1441هـ، حيث يشاهد في معظم مناطقها، عدا أجزاء من المنطقة الشرقية ستشاهده بشكلٍ حلقي”، مبينًا أن العالم سيشهد -بمشيئة الله- في نهاية شهر ذي القعدة القادم كسوفًا كليًا للشمس غير مشاهد في المملكة.