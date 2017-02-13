كشف العذرية يطيح بالنائب المصري “عجينة” من البرلمان

المواطن – القاهرة

طالبت لجنة القيم في مجلس النواب المصري (البرلمان) بإسقاط عضوية النائب الهامي عجينة على خلفية تصريحات مهينة للمرأة المصرية وإهانة مؤسسات الدولة الدستورية.

وكان النائب قد طالب في تصريحات صحفية أن يتم كشف العذرية على كل طالبة قبل دخولها جامعة القاهرة؛ الأمر الذي سبّب حالة من الغضب الشعبي والرسمي.

كما صرح النائب بتصريحات اعتبرتها لجنة القيم إهانةً لمجلس النواب ذاته، الأمر الذي صعّب على النائب وفشل في الدفاع عن نفسه أمام اللجنة

وتقدمت العديد من الجهات، بينها جامعة القاهرة وشخصيات نسائية مصرية، ببلاغات للنيابة العامة ضد النائب عجينة، فيما قرر مجلس النواب إحالته إلى لجنة القيم وهي اللجنة المختصة في توقيع العقوبات التأديبية على النواب.

وقررت لجنة القيم في جلستها التي عُقدت اليوم بإسقاط عضوية الهامي عجينة بسبب تصريحاته ضد مجلس النواب، وقالت إن تصريحاته ضد المرأة المصرية تستوجب عقوبة الحرمان من المشاركة في دور الانعقاد كاملاً.

ومن المتوقع أن يصدر قرار من مجلس النواب المصري قريباً ينهي حالة الجدل التي ارتبطت بهذا الموضوع.