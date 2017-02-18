كشف ملابسات مقتل إثيوبي داخل صندوق مركبة وضبط 3 جناة بالرياض

المواطن – الرياض

كشفت شرطة منطقة الرياض ملابسات وفاة شخص إثيوبي داخل صندوق مركبة تالفة من نوع دينا.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض بأنه بتاريخ 9/5/1438هـ ورد لغرفة عمليات دوريات الأمن بمحافظة الخرج بلاغ أحد الوافدين المتضمن وجود شخص إثيوبي الجنسية به إصابات بليغة وملقى داخل صندوق مركبة تالفة من نوع دينّا.

وأضاف أنه بالانتقال الفوري من قبل الجهة المختصة لمسرح الحادث رفق خبراء الأدلة الجنائية وجد المجني عليه قد فارق الحياة وبه إصابات بليغة في رأسه وتهتك في جمجمته وسحجات متفرقة في أنحاء جسده، كما شوهدت آثار عراك ودماء متناثرة وبعثرة في محتويات غرفته كما عثر على عصا عليها آثار دماء (أداة الجريمة) تم تحريزها ورفع ما وجد بها من آثار لفحصها فنياً.

وتابع أنه لأهمية البلاغ فقد باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة كافة الإجراءات البحثية اللازمة لكشف خيوط الجريمة والعمل على سرعة ضبط الجناة.

ولفت إلى أنه ومن خلال عمليات البحث والتحري في جميع الاتجاهات والمحاور، فقد تكللت الجهود بفضل الله بتحديد الاشتباه في أحد الأشخاص (هارب / إثيوبي / في العقد الثالث / مقيم غير نظامي) تم ضبطه بالتنسيق مع شرطة العاصمة المقدسة وبسماع أقواله أقر بارتكاب الحادثة بمشاركة اثنين آخرين من بني جلدته لخلافات سابقة مع المجني عليه , وقام بالدلالة على مكان اختبائهم في شقة بحي منفوحة وسط العاصمة الرياض.

وأضاف أنه بانتقال المختصين للموقع وجد به ثلاثة أشخاص قاموا بالتهجم على الفرقة محاولين الاستيلاء على السلاح الرسمي, تم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف من قوة وحزم مما أسفر عن ضبطهم دون حدوث أي إصابات لرجال الأمن ولله الحمد، وتم إيقافهم بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.