كشمير تشتعل.. إصابة 3 جنود باكستانيين بنيران الهند

المواطن - وكالات

أعلن الجيش الباكستاني عن إصابة 3 من جنوده بنيران أطلقتها القوات الهندية، مساء اليوم، على مواقع عسكرية باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضح بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية أن القوات الهندية بادرت بإطلاق النار بشكلٍ مكثف على مواقع عسكرية باكستانية في قطاع “بهمبر”، وذلك عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، ممّا أدى إلى إصابة 3 جنود باكستانيين.

وأضاف أن القوات الباكستانية ردّت بكل قوة على الهجوم الهندي، مشيرًا إلى أن الرد الباكستاني أدّى إلى مقتل عدد من الجنود في الجانب الهندي.