كما توقعت “المواطن”.. واتساب تقصم ظهر شركات السوشيال ميديا بهذه الميزة

المواطن - شريف النشمي - الرياض

أطلقت شركة واتساب، أول أمس، وبشكلٍ تدريجي، أكبر ميزة لتطبيقها، حيث أكدت تلك الميزة ما كانت تخشاه بعض مواقع السوشيال ميديا من الاستحواذ على ملايين المشتركين لديهم.

وأظهرت الميزة الجديدة توجّه الشركة إلى سحب البساط من تطبيق سناب شات صاحب الانطلاقة الحديثة، لتقدم أهم المميزات التي كان يتميز بها.

وأحدثت ميزة ستوري الواتساب تفاعلًا كبيرًا بين المستخدمين للتطبيق خلال الساعات الماضية، حيث احتفل الآلاف من مستخدمي التطبيق بهذه الخاصية، مؤكدين على أنها إضافة كبيرة لتطبيق الدردشة العملاق (واتساب).

واستطلعت “المواطن” آراء عدد من المستخدمين حول هذه الخاصية، وكيف يرون مستقبل تطبيق الواتساب بعد هذه الميزة.

وأوضح عدد منهم أن الميزة تعتبر مهمة لنشر اليوميات بطريقةٍ إبداعية، فيما ذهب بعضهم إلى أن هذه الميزة قد تفقد التطبيق فكرته الرئيسية التي صُمم من أجلها.

وفي الوقت نفسه، أكد عدد كبير من مستخدمي الواتساب أن الخاسر الأكبر أمام هذه الميزة هو تطبيق سناب شات وموقع إنستجرام، وذلك لعدم الحاجة إلى تلك المواقع بعد اليوم.

والجدير بالذكر أن “المواطن” ذكرت في تقريرٍ لها، في وقتٍ سابق، أن ملامح تحديثات الواتساب الأخيرة توحي بسحب البساط من تحت شركات السوشيال ميديا، وذلك تحت عنوان: “بهذه التحديثات.. واتساب تسحب البساط من شركات السوشيال ميديا” على الرابط التالي هنا.