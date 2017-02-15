كم تبلغ قيمة أبل السوقية؟

المواطن - وكالات

ركز الموقع الإلكتروني لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية على ارتفاع سهم أبل إلى أعلى مستوى أمس الأول، الإثنين، حيث ارتفع سهم الشركة الأمريكية 0.9% ليغلق عند سعر 133.29 دولارًا، متجاوزًا أعلى إغلاق سجله الذى بلغ 133.00 دولار يوم 23 فبراير 2015، لتصبح قيمة شركة أبل السوقية نحو 699 مليار دولار.

ويعرف أن صناديق الاستثمار تراهن إلى حدٍ كبير على أبل منذ الأشهر الأخيرة، إذ بدأ المستثمرون الشعور بالمزيد من الأمل بعودة أبل إلى أمجادها الأولى لترتفع أسهمها مرة أخرى، وتبلغ النتائج القياسية التي كانت تحققها من قبل، إذ كان يبلغ سعر السهم 134.54 دولارًا في أبريل من عام 2015.