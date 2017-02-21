“كن معي في عالمي” في جامعة الإمام عبد الرحمن اليوم

المواطن- عامر عسيري- الدمام

تقيم كلية علوم الحاسب صباح اليوم، الثلاثاء، البرنامج التوعوي لأطفال التوحد تحت عنوان “كن معي في عالمي” الذي يشمل اضطرابات طيف التوحد، وأسبابه، والكشف المبكر عنه والذي ستقدمه المدربة المعتمدة صفاء الغرباوي.

وسيتضمّن البرنامج محاضرة تربوية عن اضطراب التوحد، والكشف المبكر له، وأسبابه، مع عرضٍ توضيحي للبرامج التأهيلية، والوسائل الأكاديمية الحديثة، وعرض مشاركات لبعض تجارب أمهات أطفال التوحد، وفتح مجال للحوار والمناقشة، وذلك في قاعة الكلية.

وذكرت منسقة المحاضرة الباحثة الاجتماعية في كلية علوم الحاسب بالجامعة، اعتماد أبو ناصف، أن هذه المحاضرة تأتي من أجل تعريف وتوعية الطالبات ومنسوبات الجامعة، وكذلك الأسر بطريقة التعامل والتعرف على الأولاد المتوحدين، وما يؤدي إلى انتكاس حال طفل المصاب بالتوحد، ويزيد من احتمال ميله إلى العدوانية، حيث إن مفهوم التوحد هو مصطلح يطلق على أحد اضطرابات النمو الارتقائي الشاملة التي تتميز بقصور أو توقف في نمو الإدراك الحسي واللغة، وبالتالي في نمو القدرة على التواصل، والتخاطب، والتعلم، والنمو المعرفي والاجتماعي، ويصاحب ذلك نزعة انسحابية انطوائية وانغلاق على الذات، مع جمودٍ عاطفي وانفعالي، كما إنه عبارة عن إعاقةٍ نمائية متداخلة ومعقدة تظهر عادة خلال السنوات الـ 3 الأولى من عمر الطفل.

ويقدر عدد الأطفال الذين يصابون بالتوحد والاضطرابات السلوكية المرتبطة بنحو 20 طفلًا من كل 10.000 تقريبًا، وذلك نتيجة لاضطرابٍ عصبي يؤثر في عمل الدماغ.