كوثر الأربش : خسرت 80 صديقة بعد مقالي عن #حسن_نصرالله

المواطن – سعد البحيري

انتقدت الإعلامية وعضو مجلس الشورى كوثر الأربش، منطق الإقصاء الذي يمارسه بعضهم ضد من يختلف معه في الرأي، مؤكدة على أنها خسرت 80 صديقة من صديقاتها المقرّبات -دفعةً واحدة- بعد أن انتقدت حسن نصر الله، زعيم حزب الله الإرهابي، في إحدى مقالاتها، بالرغم من عدم وجود كلمات خارجة أو ألفاظ نابية في المقال.

وقالت كوثر الأربش، خلال استضافتها عبر برنامج “بالمختصر”، اليوم، على قناة “mbc”، إن المثقف الشيعي في المملكة مقصرًا في انتقاد العمليات الإرهابية، مؤكدة على وجود ضغوط عليه من داخل طائفته تمنعه من الإفصاح عن رأيه.

وأضافت كوثر الأربش أنها حين تنتقد أحد الأمور في الطائفة الشيعية، فإنها تتعرّض لهجومٍ شديد، ليس فقط من بين أبناء الطائفة في داخل المملكة، بل في الخارج كذلك.

وقالت إنها ابنة المملكة، وإن انتماءها الأول للمملكة وليس لأي طائفة دينية، معتبرة أن هذا هو ما يجب أن يكون عليه الجميع.

وأضافت “الأربش” أن المرأة غير مهمّشة في المملكة، إلّا أن هناك محاولات من بعض الأشخاص لتهميشها، وتقليص دورها، رافضة هذا التهميش والإقصاء، كما أوضحت أن هناك فئة تضع علامات استفهام حول أي شخص يقول إنه يحب السعودية.

ويذكر أن كوثر الأربش هي كاتبة صحفية، وعضو مجلس الشورى في دورته الحالية، وولدت “الأربش” في الأحساء، وهي حاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك فيصل، وهي كذلك شاعرة وقاصة وتشكيلية سابقة، حيث شاركت في العديد من المعارض في الدمام والرياض.

ويعرف عن كوثر الأربش تناول العديد من القضايا المحلية في عمودها بصحيفة “الجزيرة”، كما أن لها مواقف وطنية واضحة سبّبت لها الكثير من المتاعب.