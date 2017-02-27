كوريا الشمالية تعدم 5 مسؤولين كبار

المواطن – وكالات

أعدمت كوريا الشمالية 5 مسؤولين أمنيين كبار لإعدادهم تقارير كاذبة عن الزعيم الكوري الشمالية كيم جونغ أون.

وتأتي التعليقات من قبل جهاز الاستخبارات الوطنية في إفادة خاصة لنواب البرلمان، الاثنين، بينما تحقق ماليزيا في وفاة، كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، مسموما.

لا يزال التحقيق جاريا، لكن كوريا الجنوبية تعتقد أن كيم جونغ أون هو الذي أمر باغتيال أخيه، وفق ما نقلت “أسوشيتد برس”.

من جانبه، قال النائب الكوري الجنوبي لي تشول إن الاستخبارات أخبرت النواب بأن خمسة مسؤولين من كوريا الشمالية أعدموا على خلفية تقارير كاذبة، ولكن لم يتضح بعد مضمون التقارير التي أعدوها.

يشار إلى أن جهاز الاستخبارات الوطنية لديه مصادر غير منتظمة عندما يتعلق الأمر بالاستخبارات الكورية الشمالية.