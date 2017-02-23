كوريا الشمالية “توبخ” الصين دون ذكر اسمها

المواطن - وكالات

وبّخت كوريا الشمالية، الصين، اليوم الخميس، قائلة إن الدولة التي تعد المساند الدبلوماسي الرئيسي لها “ترقص على أنغام” الولايات المتحدة لوقفها واردات الفحم من كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية.

ولكن لم تعلن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الدولة هي الصين بالاسم، لكنها اتهمت “دولة مجاورة” في إشارة واضحة لبكين.

وأوضحت الوكالة في تقرير “أن هذا البلد الذي يصور نفسه باعتباره قوة كبرى يرقص على الأنغام الأمريكية، في حين يدافع عن تصرفاته بمبررات منها أنها لم يقصد بها أن تأتي بأثر سلبي على حياة الناس “في كوريا الشمالية “بل يقصد منها كبح برنامجها النووي”.