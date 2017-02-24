كيف تعزز مناعتك من الفيروسات والأمراض في الشتاء؟

المواطن ـ الرياض:

يحقق النظام الغذائي المتّزن، هدفًا لا يدركه الكثيرون، إذ أنّه يعمل على تعزيز نظام المناعة، الأمر الذي يكاد يكون ضرورة حتمية، مع انتشار الفيروسات والأمراض المعدية.

وكشف موقع “هافينغتون بوست”، عن أطعمة عدة، تساعد على تعزيز المناعة وتقويتها، وهي:

الفلفل الرومي الأحمر:

يحتوي الفلفل الرومي الأحمر على نسبة عالية من الفيتامين سي، تزيد عن تلك التي توجد في البرتقال.

الحمضيات:

يساعد الفيتامين سي على تعزيز المناعة بشكل كبير، فتأكد من تناول القدر الكافي من الحمضيات ما يشمل البرتقال والمندرين والليمون والغريب فروت أيضاً.

الثوم:

يحتوي الثوم على كميات كبيرة من السيلينيوم الذي يعد مادة ضرورية للجسم ومضاد للأكسدة يتسبب نقصه في زيادة نسبة التعرض للسرطانات. ويسهل تناول الثوم، إذ يعد إضافة لذيذة إلى الوجبات، فاحرص على تناوله بشكل يومي.

البروكولي

يعد البروكولي خضاراً غنياً بفيتامين Aو C، كما يحتوي على مضاد الأكسدة الغلوتاثيون، وهو من أهم الخضار الذي يجب أن يتعود عليها الأطفال منذ صغرهم.

اللوز:

يعتبر اللوز مصدراً غنياً بفيتامين E، الذي يعد من أقوى مضادات الأكسدة التي تحارب انتقال العدوى.

الكركم:

يتميز الكركم بكونه مضاداً قوياً للالتهابات، ومطهراً ومضاداً للجراثيم الطبيعية، كما يعد مسكناً طبيعياً للآلام.

السبانخ:

من أفضل الأغذية على الإطلاق، ويحتوي على الحديد والألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين C.