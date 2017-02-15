كيف لمستفيدي الضمان‬⁩ الاطّلاع على بياناتهم في ⁧‫حساب المواطن‬⁩؟

المواطن - الرياض

يتساءل بعضهم حول كيفية الاطّلاع على بياناتهم في “حساب المواطن”، وتنشر “المواطن” الطريقة بالخطوات، وهي:

أولًا: يتم زيارة الرابط الخاص بـ “حساب المواطن”، والضغط على تسجيل جديد، وبعدها، إدخال البيانات التالية:

-رقم الهوية.

-تاريخ الميلاد.

-رقم الجوال.

-تأكيد رقم الجوال.

-إدخال رمز التحقق.

ثم بعدها، الضغط على أيقونة تسجيل، وسوف تصل رسالة نصية تحتوي على كلمة المرور، وبعدها، ستظهر صفحة تسجيل الدخول، حيث يتم إدخال رقم الهوية، وكلمة المرور المستلمة برسالةٍ نصية، وبعدها، إدخال رمز التحقق، ثم الضغط على أيقونة دخول.

وبعدها، ستظهر صفحة تغيير كلمة المرور، فيتم إدخال كلمة المرور الحالية، وبعدها، إدخال كلمة المرور الجديدة، ثم تأكيد كلمة المرور، ثم الضغط على أيقونة تغيير لتتم عملية الدخول بنجاح.