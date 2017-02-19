لأول مرة في فرنسا.. تظاهرات ضد “الفساد” السياسي

المواطن - وكالات

اندلعت تظاهرات ضد الفساد في السياسة اليوم، الأحد، في باريس ومناطق أخرى في فرنسا، في سابقةٍ هي الأولى منذ اتهامات الوظائف الوهمية التي طالت مرشح اليمين إلى الانتخابات الرئاسية فرانسوا فيون، ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.

وأوضحت “فرانس برس” أن المتظاهرين -الذين قدّرت الشرطة عددهم بـ 700 في باريس- لبّوا دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بـ “أنهم تحت حكم شخصيات تطبّق تمامًا عكس المبادئ التي تدافع عنها”.

ومن المقرّر أن تكون هناك تظاهرات أخرى، الأحد المقبل، قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية (23 أبريل – 7 مايو).

وأكد الكاتب ألكسندر جاردان أن المشكلة في النظام أكثر من الشخصيات الفاسدة، مطالبًا بـ “مراقبة من ديوان المحاسبة على الأقل لأموال نوابنا”، مشددًا على أن “الشعب غاضب، لأن هذا الأمر لا يطبّق”.