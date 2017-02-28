لأول مرة منذ عقود.. أبواب بريطانيا مغلقة أمام الأوروبيين

المواطن - وكالات

قالت جريدة “ديلي تلغراف” البريطانية إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد تتخذ قراراً بإغلاق الحدود والمطارات أمام المواطنين الأوروبيين اعتباراً من الشهر المقبل بالتزامن مع إعلان ماي المتوقع تفعيل العمل بالمادة 50، الذي سيعني بدء الاجراءات الفعلية للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح التقرير أن الحكومة البريطانية قد توقف العمل بمبدأ “حرية الحركة والتنقل” الذي يتمتع به المواطنون الأوروبيون بين كل دول الاتحاد الأوروبي البالغ عدده 28 دولة، وذلك بمجرد الاعلان عن بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو المتوقع أن يتم خلال شهر مارس المقبل، أي خلال الأيام المقبلة.

ولو أغلقت بريطانيا حدودها أمام المواطنين الأوروبيين وقيدت دخولهم أراضيها أو فرضت تأشيرات على المواطنين الأوروبيين أو ما شابه ذلك، فسوف يكون هذا الاجراء هو الأول من نوعه منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي في العام 1999 وتبنيه مبدأ حرية الحركة لمواطنيه الذين يبلغ عددهم الاجمالي اليوم 510 ملايين نسمة، يتوزعون على بلدانه الـ28.