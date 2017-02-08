لاعب مانشستر يونايتد: لم أحضر من أجل المال

المواطن ـ وكالات





استنكر لاعب الوسط الأرميني الدولي، هنريك ميختاريان، ما تردد حول انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بسبب المقابل المالي.

وقال ميختاريان الذي انتقل من بروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر يونايتد: “لا يمكنني تفهّم هذا.. إنه أمر خاطئ، إذا كان المال هو هدفي، كنت سأغيّر وجهتي في 2013 لأنتقل من شاختار دونيتسك إلى أنجي الروسي بدلًا من الانتقال لدورتموند”.

وأوضح ميختاريان في تصريحاتٍ نشرتها صحيفة “شبورت بيلد” الألمانية اليوم، الأربعاء: “لا أريد إهدار الفرص.. المسيرة الكروية قصيرة.. كان ذلك الوقت المناسب للبحث عن تحدٍ جديد”.

وخاض ميختاريان 21 مباراة رسمية مع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي، وسجّل خلالها 5 أهداف.