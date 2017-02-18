لا تبكي وتحبس دموعك؟.. إذن أنت في خطر!

المواطن - وكالات

أكد علماء من جامعة ولاية مينيسوتا الأمريكية أن من شأن البكاء تحسين صحة الإنسان، والتأثير إيجابيًا على وظائف جسمه.

وقالوا إن حبس الدموع يضر بصحة الإنسان، لأن الانفعالات السلبية إذا ما تراكمت، تغدو من الصفات الملازمة للإنسان، كما يزيد التوتر النفسي المتراكم من مخاطر حدوث النوبة القلبية وإصابة المخ.

ونصح العلماء بالبكاء لحماية الجسم، ومساعدته في تخفيض مفعول الأوجاع والآلام، وإزالة الإجهاد.

وشددّ العلماء على أن تنفّس الإنسان يصبح أعمق في أثناء البكاء، ما يخفّض شدة التوتر أيضًا، وبالتالي، يؤدي إلى انخفاض مستوى هرمون الإجهاد في الجسم.