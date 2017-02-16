لا خسائر بشرية في الشرقية بسبب الطقس.. والمدني يحذر

المواطن - سعيد ال هطلاء - الدمام

قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقه الشرقيه العقيد منصور الدوسري إن هناك إنتشار واسعا للضباط والأفراد ودوريات السلامه في جميع محافظات المنطقة الشرقية التي شهدت هطول أمطار للتعامل مع البلاغات التي ترد والحوادث التي قد تقع.



واكد أن هناك جاهزية تامة لفرق الإطفاء والإنقاذ في جميع مراكز الدفاع المدني بالمنطقه ومعدات الإنقاذ والإنقاذ المائي للتدخل في حال وقوع حوادث، وسط تنسيق مع الأمانة والجهات ذات العلاقه وتفعيل غرفة الطوارئ بالأمانة للتعامل مع الحوادث التي قد تقع بسبب هطول الأمطار.

واشار الدوسري إلى انه لاتوجد خسائر بشرية، جراء الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة حاليا، ناصحا بعدم الخروج الا للضرورة والتقيد بتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الأجواء.



وأشاد الدوسري بتفاعل المواطنين والمقيمين مع تعليمات الدفاع المدني حيث كان لتعاونهم الأثر الكبير في عدم تسجيل أي إصابه منذ بدء الحالة المطرية مطلع هذا الأسبوع، لافتا إلى أن تقارير الأرصاد أفادت باستمرار الأمطار الغزيرة خلال الساعات القادمة.