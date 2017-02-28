لجنة التنمية بزهرة الرياض تطلق “خير خلف” والجائزة آيفون 7

المواطن - حسن عسيري - الرياض

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الزهرة، في الرياض، مسابقة أفضل تغريدة مشاركة في وسم “#خير_خلف_بتنمية_الزهرة”، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتهدف فكرة المسابقة إلى المشاركة بتغريدةٍ يوجّه فيها المغرّد رسالة دعم وافتخار لأبناء الشهداء والمرابطين في الحد الجنوبي، وتأتي المسابقة ضمن مبادرة (خير خلف) برعايةٍ من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وخصصت اللجنة موعد المشاركة في الوسم من يوم السبت، ١٤٣٨/٥٢٨هـ إلى ١٤٣٨/٦/٥هـ، وأعلنت اللجنة عن تخصيص جوائز للفائزين عبارة عن جهازي iPhone 7 للمركز الأول والمركز الثاني.

وأكد المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية بحي الزهرة والمشرف العام على المسابقة، خالد بن عبد الملك السريبي، أن المسابقة تهدف إلى تعزيز افتخار المجتمع السعودي بجنودنا الأبطال المرابطين في الحد الجنوبي، تقديرًا لما يبذلونه من تضحيات بأنفسهم ذودًا عن حياض الوطن، وحفظًا لأمن حدوده، ودفاعًا عن مقدساته ومقدراته، وتكريم أبنائهم بهدف إيصال الرسائل الإيجابية لهم، ورفع معنويات أبناء جنودنا البواسل في الحد الجنوبي.

وأوضحت اللجنة على أن متابعة حساب اللجنة في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) @tzahrah هو شرط أساسي في المسابقة، بالإضافة إلى تضمين التغريدة المشاركة في وسم “#خير_خلف_بتنمية_الزهرة” مع تضمين صورة الإعلان بالتغريدة، ورسالة دعم وافتخار لأبناء الشهداء والمرابطين بالحد الجنوبي، وسيتم السحب على أفضل التغريدات بعد انتهاء مدة المسابقة.