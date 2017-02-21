لخويا القطري يكرم الجزيرة الإماراتي بثلاثية

المواطن - الرياض

اكتسح فريق لخويا القطري ضيفه الجزيرة الإماراتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما، الاثنين 20 فبراير/شباط، في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2017.

وأحرز المهاجم المغربي، يوسف العربي، هدفين للفريق القطري في الدقيقتين (11 و90)، تخللهما هدف زميله التونسي، يوسف المساكني، في الدقيقة 80 من عمر المباراة، على إستاد عبدالله بن خليفة في العاصمة الدوحة.

اكتسح فريق لخويا القطري ضيفه الجزيرة الإماراتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما، الاثنين 20 فبراير/شباط، في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2017.

وأحرز المهاجم المغربي، يوسف العربي، هدفين للفريق القطري في الدقيقتين (11 و90)، تخللهما هدف زميله التونسي، يوسف المساكني، في الدقيقة 80 من عمر المباراة، على إستاد عبدالله بن خليفة في العاصمة الدوحة.