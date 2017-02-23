لصان يسرقان السيارات عبر سطحة بالرياض في قبضة الأمن

المواطن – الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بلصين يقومان بسرقة السيارات باستخدام سطحة، حيث اعترفا بما نسب إليهما.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم سرقة المركبات , فقد توافرت معلومات لدى قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تفيد عن قيام شخصين (سعوديي الجنسية / في العقد الرابع ) بسرقة المركبات من مدينة الرياض ونقلها إلى خارج المنطقة.

وأضاف أن القوة عملت على تحليل المعلومات المتاحة و تتبعها و عملت على وضع الخطة الأمنية المناسبة و زرع المصادر السرية , و أسفرت الجهود الميدانية – بفضل الله – عن ضبطهما متلبسين في كمين محكم في إحدى محافظات المنطقة أثناء متابعتهما من قبل الفرق السرية وهما برفقة ( سطحة / مستأجرة ) تقل مركبة مسروقة , وبسماع أقوالهما المبدئية أقرا بما نسب إليهما.

وتابع أنه جرى إيقافهما بمركز الشرطة المختص للتوسع في التحقيق معهما في القضايا المقيدة ضد مجهول وإيقاف قائد مركبة النقل لمخالفته نظام النقل و تحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص.