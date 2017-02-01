لصوص يسرقون ٢٠٠ ألف دولار من متسولة!

المواطن – وكالات

تمكنت الشرطة الفلسطينية من القبض على شخصين مشتبه بهما بسرقة مبلغ يقدر بـ 200 ألف دولار أمريكي و1000 دينار أردني من داخل منزل متسولة في بلدة بير نبالا جنوبي رام الله.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات أن إدارة المباحث العامة بشرطة ضواحي القدس تلقت قبل عدة أسابيع شكوى من مواطنة من بلدة بير نبالا شمال غرب القدس ادعت فيها قيام مجهولين بالدخول لمنزلها وسرقة مبالغ مالية تقدر بـ 200 ألف دولار أمريكي وألف دينار أردني.

وبعد إجراءات البحث والتحري تم القبض على شخصين مشتبه بهما بالسرقة وضبط بحوزتهما جزء من المبلغ المسروق، وقد اعترفا بقيامهما بالسرقة وتم توقيفهما لحين إحالتهما للنيابة العامة.

وأضاف متحدث الشرطة أن التحريات التي قامت بها الشرطة دلت على أن المشتكية امتهنت التسول لسنوات ومعروفة للمواطنين في ضواحي القدس ورام الله.