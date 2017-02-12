لص غبي خبأ غنيمة ضخمة سرقها داخل منزله

المواطن – نت

ألقت الشرطة البريطانية القبض على لص دراجات، بعد اكتشاف كمية هائلة من الدراجات بلغ عددها 164 دراجة، خبأها في الحديقة الخلفية لمنزله، بحسب صحيفة “مترو” البريطانية.

واعتقلت الشرطة الرجل البالغ من العمر (48 عاماً)، فيما كان يحمل إحدى الدراجات ويدفع الأخرى في الشارع، وقد تبين أن الدراجتين تطابقان مواصفات مسجلة لدى الشرطة على أنها مسروقة.

وقالت الشرطة إنها لم تبحث كثيراً عن مخبأ اللص، إذ استطاعت تمييزه بسبب وجود عدد كبير من الدراجات المسروقة في فنائه.

وعثرت الشرطة على المخبأ في منزل بمنطقة ليتل مور أكسفورد، وتستمر التحقيقات مع اللص المعتقل الذي خرج بكفالة حتى 8 مايو.

وقالت شرطة أكسفورد في تغريدة: “في حال وجدنا دراجتك، سوف نقوم بالاتصال بك فوراً”.