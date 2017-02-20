لعبة جديدة من بوكيمون لأندرويد وiOS

المواطن - وكالات

قال تقرير جديد إن هناك لعبة جديدة من سلسلة بوكيمون قادمة لمنصتي أندرويد وiOS، وتعرف باسم “Splash! Magikarp”، ومن المنتظر وصولها في وقتٍ ما خلال هذا العام لكل المستخدمين.

وبحسب موقع phonearena الهندي، فإن شخصية Magikarp تعد واحدة من الأنواع الأكثر شهرة في عالم البوكيمون، كما تم إطلاق موقع لهذه اللعبة يحمل الاسم نفسه الذي يتضمن محتوى اللعبة، وشرح فكرتها وطريقة لعبها، فيما أشار التقرير إلى أنه يجري حاليًا تطوير اللعبة من قبل Select Button، ومن المنتظر طرحها في اليابان خلال الـ 3 أشهر المقبلة.

وتردّدت بعض الأنباء عن سعي شركة “نيانتك” لتطوير الجيل الثاني من شخصيات البوكيمون، وتحديث اللعبة الشهيرة لجذب المستخدمين مرة أخرى، وأكدت الشركة هذه الأنباء بشكلٍ رسمي، موضحة نيّتها عن الكشف عن هذا التحديث الجديد خلال أيام، وقالت Niantic إن أكثر من 80 بوكيمونًا سيكون بالتطبيق قريبًا.