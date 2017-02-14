لماذا ألغت ألمانيا قمتها “السنوية” مع إسرائيل؟

المواطن - وكالات

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية الإثنين، عن أن ألمانيا ألغت القمة السنوية التي كان من المقرر عقدها في القدس المحتلة بين حكومتي ألمانيا وإسرائيل في العاشر من مارس المقبل، وذلك بسبب الانتخابات التي ستجرى في ألمانيا في سبتمبر.

وأوضحت صحيفة “هآرتس” -استنادًا إلى مصدرٍ وصفته بالمطلع- أن أحد أسباب إلغاء القمة هو عدم رضا برلين عن قانون “تسوية المستوطنات” الذي أقرّه الكنيست، الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن موظفين ألمان رفيعي المستوى قولهم: “إن الحكومة الألمانية ستتخذ مجموعة إجراءات تحذيرية -بعضها علني وآخر دبلوماسي- ردًا على هذا القانون”، وهذه الإجراءات المزمع اتخاذها -بحسب المصادر- ستعكس قلق ومخاوف الحكومة الألمانية من تسارع سياسة الاستيطان في الأراضي “المتنازع عليها”.