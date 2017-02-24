لماذا ألغت #غرفة_مكة “الكوميدي كلوب فيستيفال” ؟

المواطن – مكة المكرمة

عبر العديد من المواطنين عن ارتياحهم من الغاء غرفة مكة لفعالية “الكوميدي كلوب فيستيفال” والذي جاء بعد ساعات قليلة من اعلان هيئة الترفيه عن وجود مخالفات من قبل منظمي فعالية كوميك كون جدة.

وتعرضت غرفة مكة لموجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الاعلان عن هذه الفعالية التي كان من المقرر لها أن تقام يوم غد السبت.

وكانت غرفة مكة قد اعتذرت للمواطنين عن تنفيذ الفعالية في تغريدة قالت فيها “بكل تقدير للمجتمع المكي؛ تعتذر غرفة مكة عن إقامة فعالية “الكوميدي كلوب فيستيفال” لظروف فنية خارجة عن الإرادة وحتى اشعار آخر”

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه قد أعربت أمس عن أسفها لما حدث من مخالفة من الجهة المنظمة لفعالية كوميك كون في إحدى الأنشطة المصاحبة.

وقالت الهيئة في بيان لها: بالرغم من نجاح الفعالية بشكل عام من ناحية المحتوى والتنظيم من الجهة المنفذة ، إلا أن بعض الأنشطة المصاحبة لهذا الحدث أخلّت بأحد بنود التصريح الصادر من هيئة الترفيه لها، وتم رصد هذه المخالفة من موظفي الهيئة العامة للترفيه وإيقافها في وقتها، والعمل على إصدار الجزاءات على الجهة المنفذة بما يتوازى مع ما تم من مخالفات.