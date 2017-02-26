لماذا احتجزت سلطات الهجرة الأمريكية نجل الأسطورة محمد علي كلاي؟

المواطن - وكالات

احتجزت سلطات الهجرة الأمريكية نجل الأسطورة في عالم الملاكمة العالمية محمد علي كلاي، وذلك في مطار فورت لاودردال هوليود الدولي بولاية فلوريدا.

وتعود أحداث القضية، نقلًا عن مصادر أمريكية، إلى أن محمد علي نجل الأسطورة في عالم الملاكمة والبالغ من العمر 44 سنة، ووالدته خليلة كاماتشو علي، الزوجة الثانية للملاكم الاسطورة وصلا إلى المطار الدولي بفلوريدا، حيث قام المسؤولون باستجواب الابن نحو الساعتين، وطرحوا عليه مجموعة من الأسئلة الغريبة مرارًا وتكرارًا، وعلى سبيل المثال: من أين حصلت على اسمك؟ وهل أنت مسلم ؟ حسب ما أكدته المصادر ذاتها.

وبرر المسؤولون في المطار بأنهم لا يستطيعون مناقشة أمور بشأن مسافرين معينين، لكن جميع المسافرين الدوليين القادمين إلى الولايات المتحدة يخضعون للتفتيش في إدارة الجمارك وحماية الحدود.