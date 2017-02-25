لماذا زار عادل الجبير العراق للمرة الأولى؟

المواطن - عبد الرحمن دياب

قال رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلامة، فهد الشليمي، إن زيارة وزير الخارجية عادل الجبير إلى العراق هي قفزة نوعية في العلاقات، لأنها الأولى منذ سنوات.

ورأى أن زيارة عادل الجبير إلى العراق أيضًا، لأن الدولة متورطة ولا يوجد حولها أشقاء لمساندتها، مضيفًا أن البرلمان العراقي رحّب وسط تهدئة إعلامية من جانب الإعلام الإيراني بالرغم من أنه يعارض هذا التقارب.

وأكد الشليمي أن هدف زيارة عادل الجبير لإذابة الجليد بين العراق والمملكة، لافتًا إلى أن المملكة تبطل محاولة إرهابية كل 12 يومًا، ومنذ التسعينات، تتعرّض للإرهاب، وشاركت في تأسيس المركز العالمي للإرهاب، وفي مؤتمر مينويخ، اتّهم معظم المتحدثين إيران بدعم الإرهاب، وهو ما يوضح دورها في مساندة العراق.