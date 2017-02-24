لماذا عليك التخلص بسرعة من هذه التطبيقات “الذكية”؟

المواطن ـ الرياض:

كشف خبراء التقنية، عن ضرورة حذف بعض التطبيقات من الهواتف الذكية، بغية معالجة مشاكل مثل بطء تشغيل الجهاز، أو ضعف أدائه، أو قصر عمر البطارية.

وأبرز الخبراء، أنَّ الكثير من التطبيقات غير الضرورية للهواتف الذكية، تأخذ مساحة تخزين دون فائدة، إلا أنها تؤثر في أداء الهاتف وعمر البطارية، ناصحين بتنظيف الهاتف، لاسيما من هذه التطبيقات.

ونشر موقع “غيز بوت”، المختص بالشأن التقني، قائمة بالتطبيقات المضرة، جاءت كالتالي:

1- تطبيقات حفظ ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)

أوضح الخبراء أنَّ هذه النوعية من التطبيقات تلتهم عمر البطارية، مبرزين أن هذه التطبيقات، التي تدّعي تحسين ذاكرة هاتفك، تظهر بسبب احتواء تطبيقات نظام التشغيل “أندرويد” على برمجيات خبيثة أو دعائية تستهلك موارد وحدة المعالجة الرئيسية، وللأسف هذا يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

2- تطبيق “Clean Master”

وشدّد التقنيون على أنَّ “غالبية الأشخاص يحملون هذه التطبيقات بغية تنظيف الهاتف، لكنها تترك بعض الملفات المخزنة مؤقتاً”، مؤكّدين أنّه “ليس من الضروري تحميل تطبيق مخصص لتنظيف الجهاز، الأمر الذي يمكن تفعيله عبر الذهاب إلى الإعدادات ثم التخزين ثم الملفات المؤقتة، وحذفها”.

وتتطلب هذه التطبيقات الكثير من الطاقة وتنقص من عمر البطارية، كما أنها تملأ الهاتف بالإعلانات المزعجة.

3- التطبيقات المضادة للفيروسات

وبيّن الخبراء أن هذه التطبيقات ليست مفيدة إلا في حال قمت بتحميل ملفات “APK”، التي تجدها خارج متجر “غوغل بلاي”، إذ يكافح التطبيق البرمجيات الخبيثة أثناء تحميل هذه الملفات، كما يحذر قبل فتحها، ومع ذلك لا يمكن التطبيقات المضادة للفيروسات تنظيف الهاتف كاملاً، لافتين إلى أنّه “تتميز شركة (غوغل) بسرعتها في إزالة التطبيقات الضارة من متجرها تلقائياً، إلى جانب أن جهاز (الأندرويد) يحافظ على أمن الهاتف من الهجمات، ويوفر له التشفير”.

4- مدخر البطارية “Battery savers”

يعمل هذا التطبيق على حفظ بطارية الهاتف الذكي، لكنه في الحقيقة مجرد تسويق كاذب لهذا التطبيق، فالشحن السريع كما يدعي التطبيق غير ممكن إذا كان هاتفك أصلاً لا يدعم هذه الميزة، بالتالي لا فائدة من هذا التطبيق على هاتفك حيث إنه لا يوفر الطاقة بل إنه يستنفدها، لذلك يجب حذفه على الفور.