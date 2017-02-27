لماذا قررت جامعة أم القرى إقفال سكن الطالبات نهاية العام؟

المواطن - عبد العزيز العلي

تسعى جامعة أم القرى إلى إقفال السكن الجامعي لطالبات الجامعة مع نهاية العام الحالي، واستندت على قرار الإقفال إلى انخفاضٍ كبير في عدد المستفيدات من السكن الجامعي.

وأوضحت مصادر مطلعة، لـ “المواطن“، أن إدارة الجامعة برّرت قرارها في إلغاء السكن الجامعي إلى أن الجامعة تخدم -في وقتٍ سابق- محافظات بها جامعات وفروع للجامعات مثل جدة، والطائف، والقنفذة، والليث، والكامل، وخليص، والآن هي مخدومة بالتعليم الجامعي.

وكان السكن الجامعي يوجد عليه الطلب الكبير في وقتٍ لم تكن فيه الجامعات والفروع تعمل، ولكن بعد استقلال بعض الفروع إلى جامعات وانتشار الفروع في المحافظات القريبة من مكة المكرمة، قلّ عدد المستفيدات من السكن.

ولهذا، قرّرت الجامعة -مع نهاية العام الحالي- إلغاء السكن الجامعي للطالبات بشكلٍ نهائي.

وطالب عدد من أولياء الأمور باستمرار السكن حتى وإن قلّت النسبة، لأن السكن يعتبر خيارًا مهمًا للطالبات المغتربات، خاصةً أن بعضهن يصعب عليهن دفع إيجارات عالية للسكن، بالذات في مكة المكرمة.

وطالب أولياء الأمور -عبر “المواطن“- إدارة الجامعة بإيقاف القرار، وإكمال برنامج السكن للطالبات.