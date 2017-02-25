لماذا قفز سعر الدولار في السوق السوداء؟

المواطن - عبد الرحمن دياب

سبب سعر الدولار في السوق السوداء صدمةً لدى المصريين بعد أن تخطى حاجز الـ 18 جنيهًا، وهو أعلى من السعر الرسمي بقرابة 2 جنيه ونصف الجنيه.

ويعود قفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى اتجاه حركة التعامل بالعملة الأمريكية بشكلٍ غير رسمي بهدف التربّح من فرق السعر، خاصةً أن سعر الدولار انخفض بشكلٍ كبير في البنوك خلال الأيام الماضية، وهو ما تسبب في خسارةٍ لبعض المتعاملين بالدولار، أو تحديدًا من يلجأون إلى تخزينه والمضاربة به.

ورأى خبراء مصرفيون أن وصول سعر الدولار في السوق السوداء إلى هذه المرحلة يؤكد على وجود عدد كبير من المواطنين بحوزتهم مبالغ كبيرة، أو ما يسمى بـ”السوق الموازي” وسط عدم تلبية البنوك لطلبات المستوردين خلال الأيام الماضية، ممّا جعلهم يلجأون إلى السوق السوداء.