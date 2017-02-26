لهذا السبب تعتبر ماليزيا ضمن الدول المهمة للمملكة

المواطن - الرياض

أكد المحلل السياسي، الدكتور حمدان الشهري، أن ماليزيا تعتبر من الدول التي تهم المملكة، وترتبط بها بشكلٍ قوي واستراتيجي.

وأضاف، في حواره ببرنامج “مع الحدث” المذاع على شاشة “الإخبارية”، أن ماليزيا شاركت مع المملكة في العديد من التحقيقات، وبها مساهمات كبيرة في الساحة الإسلامية، موضحًا أن ماليزيا من الدول التي أدانت أفعال الحوثي في اليمن وإطلاقه صاروخًا باليستيًا على مكة المكرمة.

ولفت إلى أن: “منذ الستينات الميلادية، والعلاقة الماليزية السعودية متصلة، وماليزيا تملك اقتصادًا قويًا بين دول آسيا”، موضحًا أن ماليزيا تعلم أن إيران تهدم ولا تبني، وتفسد ولا تصلح.