ليست السمنة فقط.. أضرار إضافية لشرب المياه الغازية

المواطن - وكالات

أعلنت أبحاث طبية حديثة، عن المزيد من الأدلة التي تؤكد الأضرار البالغة من جراء الإفراط في استهلاك المشروبات المحلاة والربط بين استهلاك الكولا وغيرها من المنتجات التي تحتوى على سكر الفاكهة مع زيادة خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهني.

وكشف فريق من العلماء الإيطاليين بجامعة “روما” عن أن الأطفال والمراهقين الذين يفرطون في تناول كميات كبيرة من الفركتوز- الأكثر شيوعًا في المشروبات المحلاة – كانوا الأكثر عرضة للإصابة بالتهابات الكبد الدهني غير كحولى، وهو شكل من أشكال مرض الكبد الدهني غير كحولي (NAFLD).

وأكد الباحثون أن الوزن الزائد يأتي في مقدمة عوامل الخطر المؤدية لزيادة فرص الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي، حيث تشير البيانات إلى أن الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة في البلدان الغربية، لديهم شكل من أشكال أمراض الكبد، بما في ذلك الكبد الدهنى.