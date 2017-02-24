مادة “مُشعة” تستنفر الشرطة في مطار كوالالمبور

المواطن – نت

قال قائد الشرطة الماليزية، اليوم الجمعة، إن السلطات ستفتش المطار الدولي ومواقع أخرى بحثاً عن مادة مشعة في أعقاب مقتل كيم جونج نام أخ زعيم كوريا الشمالية غير الشقيق بغاز الأعصاب في.إكس عالي السمية.

وقال قائد الشرطة خالد أبو بكر: “إن الشرطة تبحث إمكانية “تفتيش كل المواقع التي نعرف أن المشتبه بهم ذهبوا إليها. سنستعين بخبراء من إدارة الطاقة الذرية لتفتيش الموقع لمعرفة ما إذا كانت لا تزال هناك (مادة) مشعة”.

وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها الشرطة عن “مادة مشعة”، ولم يحدد أبو بكر ماذا يمكن أن يكون “لا يزال” هناك؟

وتوفي كيم بعد تعرّضه لهجوم في مطار كوالالمبور الدولي يوم 13 فبراير. ووجدت السلطات في جثة كيم آثار غاز في.إكس الذي تصنفه الأمم المتحدة من بين أسلحة الدمار الشامل.