ماذا تعرف عن الكوليسترول وأضراره على الصحة؟

المواطن – وكالات

يحذر خبراء الصحة من ارتفاع معدلات الكوليسترول في الجسم، نظراً لخطرها الكبير مع مرور الوقت.

ويعاني الكثير من الناس من ارتفاع الكوليسترول في الجسم، ونجد أن أنظمة الحمية الغذائية تحذر من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول.

والكوليسترول هو دهون متراكمة على الشرايين، وتقلل من تدفق الدم إلى القلب مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة منها أمراض القلب، لهذا في هذا المقال يهمكم التعرف على أسباب ارتفاع الكوليسترول وأعراضه وكيفية علاجه وطرق الوقاية من ارتفاع الكوليسترول الضار بالأطعمة!

ما هو الكوليسترول؟ هو مادة يقوم الجسم بصنعها بنفسه ليحافظ على توازن الجسم فوجودها مهم للجسم للقيام بالمهام اليومية، ولكن وجوده بكمية مرتفعة تؤذي الجسم وتسبب الكثير من الأمراض، لهذا فيوجد في الجسم الطبيعي بكمية معتدلة، ولا يحتاج الجسم سوى1000 ملليجرام من الكوليسترول الموجود في الأطعمة ، ليمد الجسم بالطاقة.

أسباب ارتفاع الكوليسترول هناك عدة عادات أو أسباب مرضية تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وهي: عوامل وراثية، يحدث من خلال وراثة نسبة عالية من الكوليسترول في الدم، من خلال أحد أفراد أسرتك، وتولد به. زيادة الوزن، تسبب ترسب الدهون على الشرايين مما يقلل من نسبة تدفق الدم، ويؤدي إلى الإصابة بالأمراض القلبية. تناول الأطعمة التي تزيد من نسبة الكوليسترول الضار. عدم ممارسة الحركة والتمارين الرياضية يؤثر على جسمك. يسبب لك التدخين زيادة في نسبة الكوليسترول.

وينصح الأطباء بتناول الأطعمة التي على نسبة قليلة من الدهون، وأيضاً المكسرات لفائدتها على الصحة، وعدم احتوائها على نسبة عالية من الدهون.